В Орловской области массовые соцуслуги переводят в онлайн

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17:00, 8 декабря 2022 года
В Орловской области массовые соцуслуги переводят в онлайнПроект реализуется в соответствии с поручением Владимира Путина.
Речь об этом шла сегодня, 8 декабря, на совещании в обладминистрации. О том, как реализуется проект по переводу социально значимых услуг в электронный формат, рассказал Вадим Волков, и.о. главы департамента информационных технологий.
По словам Волкова, в регионе формирован перечень соцуслуг, предоставление которых должно быть возможном на портале "Госуслуги".
- За текущий период 2022 года в Платформе государственных сервисов, посредством которой осуществляется обработка массовых социально значимых услуг, зарегистрировано 2 632 заявления на получение услуг, - рассказал Вадим Волков.
Ольга СУПОНЕВА