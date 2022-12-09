В Орловской области массовые соцуслуги переводят в онлайн

Проект реализуется в соответствии с поручением Владимира Путина.

Речь об этом шла сегодня, 8 декабря, на совещании в обладминистрации. О том, как реализуется проект по переводу социально значимых услуг в электронный формат, рассказал Вадим Волков, и.о. главы департамента информационных технологий.





По По словам Волкова,

в регионе формирован перечень соцуслуг, предоставление которых должно быть возможном на портале "Госуслуги".





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За текущий период 2022 года в Платформе государственных сервисов, посредством которой осуществляется обработка массовых социально значимых услуг, зарегистрировано 2 632 заявления на получение услуг,

- рассказал Вадим Волков.













