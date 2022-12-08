Главная » Новости



14:13, 8 декабря 2022 года Орловская "Спецавтобаза" вышла на борьбу со снегопадом С раннего утра на улицах города работают свыше сотни дворников и три десятка единиц техники.





"Спецавтобаза" уже полсуток убирает снег с улиц и тротуаров Орла. Ещё ночью МУП выпустило на посыпку дорог пескосоляной смесью 15 комбинированных дорожных машин, сейчас они продолжают работать.



С шести часов утра в ручной уборке города задействовано больше ста дворников. Тротуары песком посыпают восемь тракторов, еще шесть чистят дорожки щетками.



О снегопаде было известно заранее. Работающие сейчас люди и техника – это максимальное количество, которое "Спецавтобаза" единовременно может вывести на уборку Орла от снега.





Антон Киселёв





Новости СМИ2