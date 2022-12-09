В Орле 9 декабря запретят движение и стоянку на улице Салтыкова-Щедрина

Ограничения связаны с церемонией возложения Гирлянды Славы к стеле.

Как сообщает пресс-служба администрации города Орла, 9 декабря в областной столице на улице Салтыкова-Щедрина с 00.00 до 11.00 запретят стоянку автомобилей от дома №31 до дома №35, а с 9.30 до 11.00 ограничат движение на этом же участке.