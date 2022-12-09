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18:00, 8 декабря 2022 года В Орле завершился финал областного конкурса чтецов В первом этапе соревнования приняли участие свыше 500 человек. Лучших выбирали из 28 человек.





В Орле завершился областной конкурс чтецов "Земли Орловской бесценный дар: классика и современность". Три месяца старшеклассники подавали заявки и проходили строгий отбор.



В первом этапе соревнования приняли участие свыше 500 человек, в финал пробились 28 школьников. Имена лучших назвали в библиотеке Бунина.



Решением жюри первое место заняла ученица мценской гимназии Екатерина Грачева, второе место разделили десятиклассник школы №50 города Орла Андрей Карасев и четверокурсник Орловского техникума агротехнологий и транспорта Денис Юрков, третье место завоевал ученик ливенского лицея Николай Таразанов.





Екатерина Габова





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