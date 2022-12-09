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16:00, 8 декабря 2022 года Коротко о главном "Вести-Орел" в 14:30 на телеканале "Россия".





- В Орле увековечили память одного из послевоенных восстановителей Орла Федора Мешкова.



- В орловском магазине подростку продали электронную сигарету. Что грозит за нарушение запрета продажи табака несовершеннолетним.



- В Орле завершился финал областного конкурса чтецов.



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