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18:30, 8 декабря 2022 года

Орловские самбисты выйдут на турнир памяти погибшего участника СВО

Первенство Орловской области по самбо имени Даниила Голонова стартуют 10 декабря.


Во орловском Дворце спорта "Юность России" 10 декабря стартует Первенство Орловской области по самбо имени Даниила Голонова. Десантник погиб в ходе специальной военной операции. Награжден Орденом Мужества. 

На татами выйдут юноши и девушки в возрастных категориях 11-12 лет, 12-14 лет и 14-16 лет. Спортсмены представят Орел, Ливны, Мценск, Орловский мунципальный округ и Хомутово. 

Как сообщает региональный информационный портал, Даниил Голонов обучался в Знаменской школе, окончил Орловское училище олимпийского резерва. Отдал девять лет кикбоксингу и достиг высоких спортивных результатов.

Фото с сайта правительства Орловской области


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