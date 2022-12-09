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8:00, 9 декабря 2022 года Описание красоты Божьего мира принесли орловчанкам призы международного конкурса Жюри оценило картины учениц Мценской детской художественной школы Ольги Боронтовой и Ксении Гавриловой.





Подведены итоги XVIII Международного конкурса детского творчества "Красота Божьего мира", посвященный преподобному Сергию Радонежскому. Всего от участников 197 епархий РПЦ поступило 2,7 тыс. работ.



В число лауреатов вошли две работы от учениц Мценской детской художественной школы. Ольга Боронтова стала второй с картиной "Исцеление", Ксения Гаврилова звоевала третье место, написав произведение "Варфоломей и Ангел".





Как сообщили в Орловской епархии, орловчанки получат награды в январе на Международных Рождественских образовательных чтениях.



Фото: Орловская епархия





Орловское Информбюро





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