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8:30, 9 декабря 2022 года

Орловец мимоходом трижды ударил иномарку и стал фигурантом уголовного дела

Своими действиями мужчина оставил вмятину на легковушке.


В Орле полицейские установили подозреваемого в умышленном повреждении иномарки, припаркованной во дворе многоэтажки. 39-летний мужчина попался правоохранителям благодаря камерам видеонаблюдения. На записях было видно, как мужчина, разговаривая по телефону, подошел к машине и трижды ударил ее ногой, оставив вмятину, на выпрямление которой потребовалось 17 тысяч рублей.

Как сообщили в региональном УМВД, мужчина отпущен под подписку о невыезде. Ему грозят принудительные работы на срок до пяти лет либо лишение свободы на аналогичный период.


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