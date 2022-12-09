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8:30, 9 декабря 2022 года Орловец мимоходом трижды ударил иномарку и стал фигурантом уголовного дела Своими действиями мужчина оставил вмятину на легковушке.





В Орле полицейские установили подозреваемого в умышленном повреждении иномарки, припаркованной во дворе многоэтажки. 39-летний мужчина попался правоохранителям благодаря камерам видеонаблюдения. На записях было видно, как мужчина, разговаривая по телефону, подошел к машине и трижды ударил ее ногой, оставив вмятину, на выпрямление которой потребовалось 17 тысяч рублей.



Как сообщили в региональном УМВД, мужчина отпущен под подписку о невыезде. Ему грозят принудительные работы на срок до пяти лет либо лишение свободы на аналогичный период.





Орловское Информбюро





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