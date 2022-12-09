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19:00, 8 декабря 2022 года В 2023 году пройдет капремонт Новодеревеньковской ЦРБ Стоимость работ превысит 50 миллионов рублей.





В Орловской области объявили поиск подрядчика для ремонта Новодеревеньковской ЦРБ. Сумма контракта превысит 50 миллионов рублей. Победителя торгов должны выбрать 19 декабря.



Сам ремонт завершится в ноябре 2023 года, - сообщает ТГ-канал "Телеграммы иZ Орла".





Орловское Информбюро





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