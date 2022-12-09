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21:00, 8 декабря 2022 года

Краевед Александр Полынкин презентовал второй том книги "Золотые звезды Орловщины"

Мероприятие прошло в Военно-историческом музее.


Как сообщает пресс-служба правительства региона, в музее собрались писатели, краеведы, учителя, студенты и ветераны. Книга появилась благодаря гранту из областного бюджета.

Новая часть продолжение большого проекта. Цикл из пяти книг посвящен Героям Советского Союза, полным Кавалерам ордена Славы и Героям России – уроженцам Орловской области.

Первая книга "Золотые звезды Орла" появилась в 2015 году. В 2020 году в свет вышел первый том книги "Золотые звезды Орловщины", а презентуемое издание это уже третья книга из цикла.

В книге представлены очерки о наших Героях. При их написании я использовал архивные документы: наградные листы, справки о ранениях, журналы боевых действий. Все, что можно почерпнуть о каждом бойце, я отыскивал в официальных документах и использовал раннее опубликованные издания, - поделился автор Александр Полынкин.




Сергей СИЛАЕВ
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