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19:30, 8 декабря 2022 года 240 орловских ребят стали юнармейцами На Орловщине насчитывается уже больше пяти тысяч участников этого Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения.





8 декабря в орловском Дворце пионеров и школьников им. Гагарина в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия", произнеся клятву, торжественно вступили 240 ребят. Число юнармейцев в нашем регионе теперь превышает пять тысяч человек. Торжество прошло накануне Дня Героев Отечества.



Орловская "Юнармия" по итогам смотра-конкурса в ЦФО заняла пятое место. Члены движения участвуют в уроках мужества и памяти, осваивают военное дело, следят за состоянием воинских захоронений и многое другое.





Татьяна Тимохина





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