Главная » Новости



20:30, 8 декабря 2022 года На главной площади Орла состоялся гарнизонный развод полицейских Начальство обратило внимание сотрудников ОВД на бдительное несение службы и внимательное отношение к гражданам.













Также







до присутствующих довели информацию об оперативной обстановке на территории областного центра. Во время инструктажа внимание полицейских было обращено на бдительное несение службы и внимательное отношение к гражданам, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Гарнизонный развод на площади Ленина в Орле прошел 8 декабря. Начальство проверило форменное обмундирование сотрудников, наличие нагрудных знаков и удостоверений.Также Фото предоставлены пресс-службой ведомства

















Вести-Орёл





Новости СМИ2