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9:00, 9 декабря 2022 года

Сегодня – День Героев Отечества

Всю историю страны в час нужды мужчины и женщины поднимались для борьбы с врагом, отстаивая интересы государства.


9 декабря в России отмечается День Героев Отечества. Военные кампании проходят через всю нашу историю, и всегда жители государства вставали в единый строй для отстаивания интересов страны. Это происходит и сейчас - наши военные участвуют в специальной военной операции, борются с терроризмом в Сирии, выступают в роли миротворцев на спорных территориях. 

В День Героев Отечества поздравляют Героев СССР, РФ, кавалеров Орденов Славы и Святого Георгия.

На Орловщине в день торжества проведут ряд акций, включая возложения цветов к воинским мемориалам.



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