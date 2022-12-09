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18:15, 8 декабря 2022 года Орловщине нужно освоить три миллиарда рублей до 20 декабря Неиспользованные средства уйдут в федеральный центр.





У региональных госорганов осталось восемь рабочих дней, чтобы освоить три миллиарда рублей, выделенных по нацпроектам. В противном случае неиспользованные средства придется вернуть в федеральный центр.



Риски неисполнения поставленных задач обсуждали сегодня на совещании с главами муниципалитетов. 17 районов полностью освоили бюджетные средства, еще пять - на 90%, четыре муниципалитета исполнили бюджет лишь наполовину. До 20 декабря, чтобы сохранить деньги в регионе, они должны полностью рассчитаться с подрядчиками по реализации региональных и муниципальных проектов.



Первый заместитель губернатора Орловской области Вадим Соколов призвал Орел, Мценск, Орловский муниципальный округ, Мценский и Новосильский районы максимально активизироваться в этой работе на предстоящей неделе.





Антон Киселёв





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