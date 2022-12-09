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7:30, 9 декабря 2022 года Снегопад, переходящий в мокрые осадки ожидается в Орле 9 декабря Публикуем подробный прогноз погоды на сегодня.





Росгидрометцентр



Атмосферное давление на уровне 745 мм рт.ст., ветер с юга 3 м/с. сообщает, что в Орле 9 декабря ожидается переменчивая погода. Столбики термометров от -4 доберутся до 0 градусов. Будет пасмурно. В ночное время ожидается снегопад, а днем мокрый снег.Атмосферное давление на уровне 745 мм рт.ст., ветер с юга 3 м/с.





Ольга СУПОНЕВА





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