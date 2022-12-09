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9:30, 9 декабря 2022 года

Орловские полицейские пресекли распространение 164 свертков с наркотиком

В наркопреступлении подозревают двух молодых граждан одного из государств ближнего зарубежья.


В дачном секторе Железнодорожного района Орла полицейскими по подозрению в покушении на сбыт наркотиков были задержаны два гражданина одного из государств ближнего зарубежья - 1999 и 2001 годов рождения. У первого фигуранта оперативники изъяли 85 свертков с наркотиком, у второго - 79. Лабораторная проверка показала, что запрещенным веществом оказался метадон общим весом в 68,04 грамма. "Зелье" должно было попасть в руки покупателей через тайники.

Как сообщили в региональном УМВД, подозреваемые задержаны в рамках статьи 91 УПК РФ, следствие ходатайствует о мере пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас следователи выясняют другие возможные преступления фигурантов, а также каналы поставки наркотика на Орловщину.

Фото: УМВД России по Орловской области


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