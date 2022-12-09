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20:00, 8 декабря 2022 года

В Орле жителям 909-го квартала рассказали, когда в их дома вернется тепло

Сейчас орловцы жалуются на холод в квартирах.


По информации пресс-службы Орловского облсовета, было принято решение провести совещание. На нем собрались представители городской администрации, регионального департамента ЖКХ, генеральный директор "Орелгортеплоэнерго, специалисты из управляющих компаний и местные жители.

Представители управляющих компаний сообщили, что в начале отопительного сезона температурный режим был в норме, но несколько недель назад ситуация изменилась. Орловцы считают, что теплоснабжающая компания должна поднять параметры, поэтому они начали писать жалобы на температуру горячей воды и воздуха в жилых помещениях.

Гендиректор "Орелгортеплоэнерго Денис Леонов рассказал, что в пятницу, 9 декабря, будут очищены горелки на одном из котлов, что позволит добавить тепла.

В ходе совещания мы договорились, что ситуация должна стабилизироваться к выходным. Дальнейшие работы планируют выполнить до конца следующей недели. Сложившаяся ситуация будет на депутатском контроле, - подвел итог встречи депутат облсовета Михаил Вдовин.




Сергей СИЛАЕВ
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