Главная » Новости



22:01, 8 декабря 2022 года Коротко о главном "Вести-Орел" в 21:05 на телеканале "Россия".





- В Орле мотоциклист проверил лед Оки и собственную удачу. Общественность не поддержала очевидно рискованный поступок мотоциклиста.



- Елка-"вертолет" разделила жителей орловского микрорайона на два лагеря.



- Ясли на ул. Ливенской в Орле избавили родителей и детей от долгой дороги в садик.



- В Орловском институте культуры состоится день открытых дверей.



СМОТРЕТЬ ВЫПУСК





Вести-Орёл





Новости СМИ2