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10:00, 9 декабря 2022 года

Школа на ул. Зеленина в Орле готова на 80%

Сейчас подрядчик сосредоточен на внутренней отделке, планируя завершить ее до нового года.


В Орле продолжается возведение самой крупной школы в городе – на ул. Зеленина. Учебное учреждение вместит 1 225 школьников. Как сообщили в мэрии Орла, общая строительная готовность объекта сейчас составляет порядка 80%. Сейчас у подрядчика в приоритете внутренняя отделка, которую планируется завершить до нового года.

Фасад школы готов на 90%. Уже закуплен спортинвентарь и запущена котельная. Как заявила пресс-служба городской администрации, полное завершение работ запланировано на июнь 2023 года.

Школа возводится в рамках национального проекта "Образование". На объекте сейчас заняты 250 человек.


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