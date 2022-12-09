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10:00, 9 декабря 2022 года Школа на ул. Зеленина в Орле готова на 80% Сейчас подрядчик сосредоточен на внутренней отделке, планируя завершить ее до нового года.





В Орле продолжается возведение самой крупной школы в городе – на ул. Зеленина. Учебное учреждение вместит 1 225 школьников. Как сообщили в мэрии Орла, общая строительная готовность объекта сейчас составляет порядка 80%. Сейчас у подрядчика в приоритете внутренняя отделка, которую планируется завершить до нового года.



Фасад школы готов на 90%. Уже закуплен спортинвентарь и запущена котельная. Как заявила пресс-служба городской администрации, полное завершение работ запланировано на июнь 2023 года.



Школа возводится в рамках национального проекта "Образование". На объекте сейчас заняты 250 человек.





Орловское Информбюро





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