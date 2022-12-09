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19:45, 8 декабря 2022 года Елка-"вертолет" разделила жителей орловского микрорайона на два лагеря Оригинальный новогодний арт-объект раньше находился в Детском парке и возле Городского центра культуры, но в этот раз елку решили установить у КДЦ "Металлург".





Елка-"вертолет" уже не нова в Орле. Раньше арт-объект украшал на новогодних праздниках Детский парк и пространство перед Городским центром культуры. В этот раз елку решили установить у КДЦ "Металлург" в Северном районе Орла, и мнения жителей микрорайона разделились на два лагеря: "за" и "против". Горожан выслушал корреспондент ГТРК "Орел" Даниил Борисов.





Даниил Борисов





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