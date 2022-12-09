Главная » Новости



10:30, 9 декабря 2022 года Орловскому перинатальному центру подарили детские автокресла Родители могут взять их напрокат прямо в роддоме.





В Орловском перинатальном центре появились четыре новых детских автокресла для перевозки новорожденных. Купить такое кресло могут не все родители, поэтому в ОПЦ его можно взять напрокат прямо в роддоме.



Подарок медучреждению сделал депутат Орловского облсовета Юрий Котляр. Об этом сообщает пресс-служба регионального заксобрания.



Фото из архива







Орловское Информбюро





Новости СМИ2