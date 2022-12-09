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20:45, 8 декабря 2022 года В Орле мотоциклист проверил лед Оки и собственную удачу Орловские социальные сети облетело видео, на котором байкер едет по замерзшему льду. Очевидно рискованный поступок мотоциклиста не поддержали ни сотрудники МЧС, ни собратья по "железному коню".





В орловских соцсетях распространилось видео с мотоциклистом, разъезжающим на байке прямо по льду Оки в районе Красного моста.



Толщина льда в месте, где был снят ролик, была 10 сантиметров, что позволяет выдержать одного человека. К счастью, ЧП удалось избежать. Опасный проезд был завершен, как только спасатели увидели происходящее. Очевидно рискованный поступок мотоциклиста общественность не поддержала.



Региональное ГУ МЧС направило информацию об инциденте в мэрию Орла, призвав жителей быть благоразумнее. Руководитель пресс-службы ведомства Наталья Акулова особо подчеркнула, что в ближайшие дни на Орловщину придет плюсовая температура, поэтому в следующий раз лед может не простить необдуманного риска.





Всеволод Трифонов





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