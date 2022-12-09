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11:00, 9 декабря 2022 года Бойцы СВО дали наставления юным прихожанам Знаменского храма Пограничники проезжали Орел и посетили храм, чтобы помолиться и причаститься.





Пограничники, участвующие в специальной военной операции, проезжая Орел, посетили храм иконы Божией Матери "Знамение" Курская-Коренная. Воины помолились и причастились, а также побеседовали с юными воспитанниками воскресной школы, их родителями, работниками храма.



Разговор шел о нелегкой работе наших бойцов. Военные дали наставления ребятам: мальчикам - быть мужественными, девочкам - всегда поддерживать своих защитников. Дети в свою очередь порадовали пограничников рисунками и стихами.



Прихожане обещали молиться за солдат, а клирик Знаменского храма благословил пограничников на службу, - сообщили в Орловской епархии.



Фото: храм иконы Божией Матери "Знамение" Курская-Коренная





Орловское Информбюро





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