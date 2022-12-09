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12:30, 9 декабря 2022 года Орловцы начинают запасаться пиротехникой перед новогодними праздниками К покупке петард, салютов и других взрывоопасных атрибутов праздника следует подойти со всей серьезностью и предосторожностью.





Более 25% россиян не представляют Новый год без пиротехники. Таковы данные опроса, проведенного Центром общественного мнения. У медиков статистика своя: ежегодно первого января к ним поступают пациенты, которые пострадали от пиротехнических изделий. Какие правила стоит соблюдать при покупке и запуске петард, салютов и фейерверков? Их в беседе с корреспондентом ГТРК "Орел" Юлией Опанасюк рассказала начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области Наталия Акулова.





Юлия Опанасюк





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