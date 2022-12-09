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12:00, 9 декабря 2022 года Орел впервые принимает национальный турнир по поддавкам Лучший среди игроков в обратные шашки определится среди 14 человек.





На Орловщине проходит первый в истории региона Чемпионат России по обратным русским шашкам. Более простое название этой игры - поддавки. Чтобы победить, нужно создать ситуацию, когда все шашки игрока отданы сопернику или заперты.



Лучший среди игроков в обратные шашки определится среди 14 человек. Среди участников - орловчанка Ирина Коноплева, победитель и призер крупных соревнований по классическим шашкам.



Победителей национального турнира назовут в конце недели. Организаторы уже подали заявку на проведение Чемпионата страны в Орле и в следующем году.





Анастасия Дорохова





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