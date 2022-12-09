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13:00, 9 декабря 2022 года Творчество орловцев даст бой детской онкологии В Орле вновь пройдет благотворительный фестиваль "Музыка добрых сердец".





В Орле вновь прозвучит "Музыка добрых сердец". Так называется благотворительный фестиваль, организованный для помощи детям с онкозаболеваниями. Он пройдет уже в 11-й раз. Прием заявок на участие, их можно подать в соцсетях. Тех, кто готов подарить свой талант детям, ждут до 14 января.



Основатель и бессменный руководитель этого фестиваля - православная певица Наталья Куприянова. Она объединила творческих людей в память о своем сыне Святославе, чью жизнь унес рак.





Мария Семак





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