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13:30, 9 декабря 2022 года Орловская больница им. Боткина получит новое оборудование для рентгена и УЗИ Новинки разместят в стационаре.





Орловская больница им. С. П. Боткина заключила контракт на приобретение портативного аппарата УЗИ и переносного рентген-аппарата для стационара. Об этом сообщает ТГ-канал "Телеграммы иZ Орла".



В этом году в больнице заработал компьютерный томограф. Сейчас на нем проводят до 700 исследований в месяц, но это число планируется увеличить и сделать эксплуатацию аппарата круглосуточным. Для гепатоцентра был приобретен фиброскан.





Орловское Информбюро





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