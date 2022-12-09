Главная » Новости



11:50, 9 декабря 2022 года Игорь Петчин прокомментировал информацию о ненадлежащем уходе за пациентом больницы в Орле В социальных сетях появились кадры из отделения сосудистой хирургии ООКБ, на которых запечатлен мужчина без гигиенического ухода.





И.о. главы департамента здравоохранения Орловской области прокомментировал фотографии, появившиеся в социальных сетях. На кадрах запечатлен пациент отделения сосудистой хирургии ООКБ. Судя по снимкам, мужчине требовался гигиенический уход.

"На основании обращения департамент здравоохранения организует проверку с принятием мер реагирования. Этого пациента я возьму на особый контроль с отслеживанием тактики лечения", - сообщил Петчин. Руководитель депздрава добавил, что планирует осмотреть все орловские медучреждения. На основании инспекций могут быть приняты различные управленческие решения.





Орловское Информбюро





Новости СМИ2