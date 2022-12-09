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14:00, 9 декабря 2022 года Орловцы почтили память героев Отечества К стеле "Орел - город воинской славы" возложили гирлянду от жителей области.





9 декабря в России отмечается День Героев Отечества. В Орле память этих людей почтили возложением гирлянды Славы к подножию стелы "Орел-город воинской славы". В церемонии приняли участие представители власти, Вооруженных сил и правоохранительных органов, политических партий, общественных организаций, а также жители и гости города, - сообщили в областной администрации.



Собравшиеся почтили память героев минутой молчания. В завершение церемонии были возложены цветы к бюстам Героя Советского Союза и Почетного гражданина Орла Александра Горбатова, героев–разведчиков, Почетных граждан Орла Ивана Санько и Василия Образцова, Героев России Алексея Скворцова и Александра Рязанцева.



Фото: портал правительства Орловской области





Орловское Информбюро





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