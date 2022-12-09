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14:30, 9 декабря 2022 года Незрячий орловец написал пятитомную энциклопедию орловского футбола Сочинения о "спорте №1" в нашем регионе охватывают весь ХХ век.





Сергей Стародубцев написал энциклопедию орловского футбола из пяти томов. Сочинения охватывают весь ХХ век. Этот литературный труд - настоящий подвиг. В процессе работы автор потерял зрение. В написании ему помогала семья и специалисты библиотеки. С выпуском книги помогли спонсоры.



Уже почти завершен другой труд Сергея Стародубцева. Как он говорит, главный. "Азбука Орловского футбола". Автор надеется, что благотворители помогут с изданием книги.





Юлия Сабельникова





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