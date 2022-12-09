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12:49, 9 декабря 2022 года
В налоговой начал свою работу филиал Центра оказания услуг «Мой бизнес»Окно Центра теперь доступно в Инспекции ФНС России по г. Орлу (Московское шоссе, 119).
Обратиться туда за услугами может как действующий предприниматель, так и самозанятый, а также любое физическое лицо, планирующее открыть свое дело.
Среди услуг филиала:
- консультации по выбору формы организации бизнеса (ИП, юридическое лицо или самозанятость);
- помощь в регистрации ИП, ООО, самозанятого (подготовка пакета документов или электронная регистрация);
- консультации по налогообложению доходов от осуществления предпринимательской деятельности;
- консультации о мерах господдержки предпринимательства (займы, поручительства, софинансирование расходов, обучение, выход на экспорт и другое).
Филиал Центра «Мой бизнес» располагается на 1 этаже.
График работы: будние дни с 9:00 до 18:00.
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«Фонд поддержки предпринимательства Орловской области»