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12:49, 9 декабря 2022 года В налоговой начал свою работу филиал Центра оказания услуг «Мой бизнес» Окно Центра теперь доступно в Инспекции ФНС России по г. Орлу (Московское шоссе, 119).











Обратиться туда за услугами может как действующий предприниматель, так и самозанятый, а также любое физическое лицо, планирующее открыть свое дело.



Среди услуг филиала:



- консультации по выбору формы организации бизнеса (ИП, юридическое лицо или самозанятость);

- помощь в регистрации ИП, ООО, самозанятого (подготовка пакета документов или электронная регистрация);

- консультации по налогообложению доходов от осуществления предпринимательской деятельности;

- консультации о мерах господдержки предпринимательства (займы, поручительства, софинансирование расходов, обучение, выход на экспорт и другое).



Филиал Центра «Мой бизнес» располагается на 1 этаже.



График работы: будние дни с 9:00 до 18:00.



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«Фонд поддержки предпринимательства Орловской области»











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