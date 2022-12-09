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15:00, 9 декабря 2022 года Орловские школьники проверили мандарины на наличие нитратов Роспотребнадзор пригласил ребят поучаствовать в лабораторном исследовании главном новогоднего фрукта.





Четвероклассники школы №24 города Орла побывали на экскурсии в Роспотребнадзоре. Для ребят организовали лабораторную проверку мандаринов. Школьники самостоятельно проверили новогодние фрукты на наличие нитратов. Их в образцах в итоге не обнаружили, а ребята интересно и с пользой провели часть сегодняшнего дня.









Юлия Опанасюк





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