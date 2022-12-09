Конкурс "Учитель года" стартовал в Орле

Имена полуфиналистов станут известны уже к 21 декабря.

Муниципальный этап конкурса открылся 9 декабря, встреча в честь события прошла на базе гимназии №19. Интересно, что педагоги из нашего региона участвуют в этом состязании с 1989 года, а городской этап был учрежден в 2005 году.



В этом году в муниципальном туре будут состязаться педагоги из всех школ Орла, больше всего среди конкурсантов учителей млаших классов - 11 человек. Также проявят себя учителя русского языка и литературы, истории, обществознания, английского языка, педагоги-психологи и другие специалисты.



Претендентам на звание "Учитель года" предстоит пройти 4 конкурсных тура, 15 полуфиналистов определят к 21 декабря, а имена финалистов станут известны в январе 2023-го. В областом этапе,