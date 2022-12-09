Главная » Новости



16:00, 9 декабря 2022 года Останки красноармейца, павшего на орловской земле, отправили на малую Родину Александр Виноградов погиб на Кривцовских высотах в феврале 1943 года.





9 декабря, в День Героев Отечества, в Тверь из Орла отправили останки красноармейца Александра Виноградова. Он погиб в феврале 1943 года на Кривцовских высотах в Болховском районе.



Останки солдата нашли в апреле этого года курские поисковики. При бойце обнаружили магазин для хранения патронов, а под ним - письма с именем "Саша". Для установки личности красноармейца поисковики провели огромную работу.



В ближайшие дни бойца похоронят в Твери рядом с женой.





Мария Семак





Новости СМИ2