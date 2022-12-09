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14:27, 9 декабря 2022 года Офицер Денис Клетенкин приехал в Орел на открытие Парты Героя Выпускник лицея №22, он поприсутствовал в родной школе на торжественном событии.









В Орле, в школе №22, где учился офицер, открыли Парту Героя в его честь. Права сидеть за ней будут удостоены лучшие ученики. Кстати, сам Денис Клетенкин не был в родном лицее с 1995 года, но сегодняшнее мероприятие ему удалось посетить.







Школьники подготовили для гостя концерт, а сам он обратился к ребятам с напутственным словом. Подробности скоро в нашем сюжете. Только накануне Владимир Путин вручил государственную награду орловцу, гвардии подполковнику ВДВ России. Президент наградил Дениса Клетенкина медалью "Золотая Звезда". Это знак отличия к званию Герой Российской Федерации.В Орле, в школе №22, где учился офицер, открыли Парту Героя в его честь. Права сидеть за ней будут удостоены лучшие ученики. Кстати, сам Денис Клетенкин не был в родном лицее с 1995 года, но сегодняшнее мероприятие ему удалось посетить.Школьники подготовили для гостя концерт, а сам он обратился к ребятам с напутственным словом. Подробности скоро в нашем сюжете.



Фото: Татьяна Тимохина







Татьяна Тимохина





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