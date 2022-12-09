Главная » Новости



16:30, 9 декабря 2022 года До нового года в Орле "поумнеют" девять остановок Павильоны оборудуют специальным программным обеспечением для удобства пассажиров.





В Орле до нового года оборудуют девять новых "умных" остановок. Как сообщили в городской администрации, они появятся на ул. Комсомольской, ул. Октябрьской и Карачевском шоссе. Сейчас в городе установлено 16 таких павильонов.



"Умные" остановки в режиме реального времени будут оповещать жителей о прибывающем транспорте через электронные табло. Эта информация может быть озвучена по нажатию специальной кнопки. Также через кнопку можно будет связаться по номеру "112" для вызова экстренных служб. Еще одной функцией остановок станет подсчет пассажиропотока.



Установка и настройка ПО для цифровых павильонов обойдется в 4,5 миллиона рублей.



Фото из архива





Орловское Информбюро





Новости СМИ2