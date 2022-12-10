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18:30, 9 декабря 2022 года В Орле школьников и студентов пригласили поучаствовать в конкурсе "Самый внимательный читатель" Он начнется 12 декабря.





правительства, конкурс посвящен произведениям Константина Симонова " Как сообщает пресс-служба областного, конкурс посвящен произведениям Константина Симонова " Дни и ночи" и Виктора Некрасова "В окопах Сталинграда". Мероприятие состоится в рамках празднования 80-летия со дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских захватчиков в Сталинградской битве. В конкурсе могут поучаствовать школьники и студенты. Он разбит на два этапа: муниципальный и областной. Первый пройдет в районах и городах области с 12 декабря 2022 года по 6 февраля 2023 года, а второй – с 30 января 2022 года по 2 марта 2023 года. Финал состоится в Бунинке 16 февраля, на площадке подведут итоги конкурса. (12+)





Сергей СИЛАЕВ





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