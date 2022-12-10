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18:30, 9 декабря 2022 года

В Орле школьников и студентов пригласили поучаствовать в конкурсе "Самый внимательный читатель"

Он начнется 12 декабря.


Как сообщает пресс-служба областного правительства, конкурс посвящен произведениям Константина Симонова "Дни и ночи" и Виктора Некрасова "В окопах Сталинграда". Мероприятие состоится в рамках празднования 80-летия со дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских захватчиков в Сталинградской битве.

В конкурсе могут поучаствовать школьники и студенты. Он разбит на два этапа: муниципальный и областной. Первый пройдет в районах и городах области с 12 декабря 2022 года по 6 февраля 2023 года, а второй – с 30 января 2022 года по 2 марта 2023 года.

Финал состоится в Бунинке 16 февраля, на площадке подведут итоги конкурса.

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Сергей СИЛАЕВ
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