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17:00, 9 декабря 2022 года

Работы на Красном мосту в Орле приостановят на несколько дней

На объекте пройдет смена вахт.


Работы на Красном мосту в Орле приостановятся на четыре дня из-за смены вахт и новогодних праздников. Как сообщил начальник участка Уваровской ПМК № 22 Андрей Гореевских, 29 декабря - последний рабочий день текущей вахты. 3 января на объект зайдут новые рабочие. 

Тем временем строители завершают бетонирование третьей захватки моста на левом берегу Оки. Так называется монолитная плита над пролетом. Одновременно рабочие занимаются армированием второй захватки на правой опоре переправы. В течение недели ее тоже начнут бетонировать. 

Напомним, что по контракту подрядчик должен сдать Красный мост в конце 2023 года.


Антон Киселёв
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