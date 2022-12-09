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16:15, 9 декабря 2022 года В Орловском округе завершился муниципальный этап Чемпионата школьной баскетбольной лиги "КЭС-баскет" Абсолютным победителем стали ученики Знаменской школы.





В Орловской области в разгаре муниципальный этап школьной баскетбольной лиги "КЭС-баскет". Накануне подвели итоги в Орловском муниципальном округе. Абсолютным лидером стала Знаменская школа - команды этого учебного заведения стали победителями в женской и мужской части соревнований.



Лучшими игроками муниципального этапа признаны Полина Цыпленкова и Никита Полунин. Победители этапа представят округ на региональном этапе. Фото: Молодежь Орловского муниципального округа https://vk.com/orn_molod





Анастасия Дорохова





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