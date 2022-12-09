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15:53, 9 декабря 2022 года Коротко о главном "Вести-Орел" в 14:30 на телеканале "Россия".





- Орловцы почтили память героев Отечества.



- Работы на Красном мосту в Орле приостановят на несколько дней из-за смены вахт.



- Незрячий орловец написал пятитомную энциклопедию орловского футбола.



- Елка-"вертолет" разделила жителей орловского микрорайона на два лагеря.



- Ясли на ул. Ливенской в Орле избавили родителей и детей от долгой дороги в садик.



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