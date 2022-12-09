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15:07, 9 декабря 2022 года В Орле ограничат движение на нескольких улицах до 23 декабря Это связано с установкой остановок.





администрации Орла, в Орле на пяти участках приостановят движение до 23 декабря, еще на четырех – Как сообщает пресс-службаОрла, в Орле на пяти участках приостановят движение до 23 декабря, еще на четырех до 25 декабря. До 23 декабря движение ограничат: - На Кромском шоссе на участке от границы города Орла до улицы Автогрейдерной; - На улице Комсомольской на участке от улицы Нормандия-Неман до улицы Красина; - На улице Московской на участке от улицы Старо-Московской до переулка Строительного; - На улице Лескова на участке от улице Ломоносова до переулка Ипподромного; - На улице Октябрьской на участке от улицы Ломоносова до улицы Игнатова.

До 25 декабря:



- На улице Октябрьской в районе пересечения с бульваром Победы; - На ул. Герцена в районе дома №1;



- На ул. Максима Горького напротив дома №45; - На ул. Максима Горького напротив дома №2 по ул. Красноармейской.





Сергей СИЛАЕВ





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