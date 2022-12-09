В Орле ограничат движение на нескольких улицах до 23 декабря

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15:07, 9 декабря 2022 года
В Орле ограничат движение на нескольких улицах до 23 декабряЭто связано с установкой остановок.
Как сообщает пресс-служба администрации Орла, в Орле на пяти участках приостановят движение до 23 декабря, еще на четырех – до 25 декабря.
До 23 декабря движение ограничат:
- На Кромском шоссе на участке от границы города Орла до улицы Автогрейдерной;
- На улице Комсомольской на участке от улицы Нормандия-Неман до улицы Красина;
- На улице Московской на участке от улицы Старо-Московской до переулка Строительного;
- На улице Лескова на участке от улице Ломоносова до переулка Ипподромного;
- На улице Октябрьской на участке от улицы Ломоносова до улицы Игнатова.
До 25 декабря:
- На улице Октябрьской в районе пересечения с бульваром Победы;
- На ул. Герцена в районе дома №1;
- На ул. Максима Горького напротив дома №45;
- На ул. Максима Горького напротив дома №2 по ул. Красноармейской.
Сергей СИЛАЕВ