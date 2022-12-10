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20:00, 9 декабря 2022 года В Бунинскую библиотеку Орла завезут литературу для студентов и аспирантов Выставка новых поступлений откроется 12 декабря.





правительства, в Бунинке представят литературу по экономическим и психологическим дисциплинам, деловому общению, праву и другим отраслям знаний. По информации пресс-службы областного, в Бунинке представят литературу по экономическим и психологическим дисциплинам, деловому общению, праву и другим отраслям знаний. Для студентов-бакалавров, обучающихся на направлениях "Экономика ", "Менеджмент", "Управление персоналом", "Бухгалтерский учет ", а также для аспирантов и преподавателей будут интересны учебники: "Экономика: учебник и практикум" , "Планирование на предприятии" , "Рынок ценных бумаг" , "Теория бухгалтерского учета", "Менеджмент", "Управление персоналом организации". Изучающим общественные науки представят пособия по социальной психологии, деловому общению, коммуникациям и юриспруденции.





Сергей СИЛАЕВ





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