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17:30, 9 декабря 2022 года В католической церкви Орла выступает ансамбль иностранных студентов Ребята дважды в месяц поют на службе.





В одной из католических церквей Орла выступает ансамбль иностранных студентов из городских вузов. Пару раз в неделю ребята репетируют и дважды в месяц поют на службе. Берут только тех, кто владеет музыкальными инструментами и имеет хороший голос и слух.



Тем временем католики во всем мире готовятся к празднованию Рождества. Оно отмечается 25 декабря.





Юлия Сабельникова





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