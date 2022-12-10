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19:00, 9 декабря 2022 года Из Орловской области экспортировали более 18 тысяч тонн кормовых добавок Продукцию направили в Латвию и Литву.





Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, с территории двух регионов за рубеж вывели 3 257 партий грузов общим весом более 102 тысяч тонн. Количество партий увеличилось более чем на четверть, в сравнении с прошлым годом. По информации пресс-службы управленияпо Орловской и Курской областям, с территории двух регионов за рубеж вывели 3 257 партий грузов общим весом более 102 тысяч тонн. Количество партий увеличилось более чем на четверть, в сравнении с прошлым годом. Из Орла с начала года в страны Балтии направили 18 100 тонн кормовых добавок растительного происхождения. – Вся экспортируемая продукция соответствовала требованиям стран-получателей, ее качество и безопасность подтверждены протоколами лабораторных испытаний федеральных аккредитованных лабораторий, - подчеркнули в пресс-службе управления.





Сергей СИЛАЕВ





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