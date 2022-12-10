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9:00, 10 декабря 2022 года Амчане стали призерами крупного турнира по плаванию Соревнования на "Кубок Золотого Кольца" среди спортсменов 2007-2013 г.р состоялись в Подмосковье.





Мценские спортсмены турнира по плаванию. Соревнования на "Кубок Золотого Кольца" среди спортсменов 2007-2013 г.р состоялись в Подмосковье. В активе наших спортсменов четыре награды. Три из них – на счету амчанина Юрия Маркина. Он стал лучшим на дистанции 50 метров брассом, пришел к финишу вторым на двухсотметровке комплексным плаванием и взял бронзу на стометровке брассом. Виктория Позднякова стала третьей на дистанции в 50 метров вольным стилем.



Фото: сообщество "Мценск официальный"





Анастасия Дорохова





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