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20:30, 9 декабря 2022 года В Орле 10 и 11 декабря выездные пункты вакцинации остановятся на улице Приборостроительной Медики будут прививать от гриппа и коронавируса





департамент здравоохранения Орловской области, в ближайшие выходные снова откроются прививочные пункты для взрослого населения. Время работы: с 9.00 до 16.00. Как сообщает Орловской области, в ближайшие выходные снова откроются прививочные пункты для взрослого населения. Время работы: с 9.00 до 16.00. Пункт вакцинации будет находится в мобильном медицинском комплексе. Желающие привиться должны взять с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС.





Сергей СИЛАЕВ





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