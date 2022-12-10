В Орле 10 и 11 декабря выездные пункты вакцинации остановятся на улице Приборостроительной

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20:30, 9 декабря 2022 года
В Орле 10 и 11 декабря выездные пункты вакцинации остановятся на улице ПриборостроительнойМедики будут прививать от гриппа и коронавируса
Как сообщает департамент здравоохранения Орловской области, в ближайшие выходные снова откроются прививочные пункты для взрослого населения. Время работы: с 9.00 до 16.00.
Пункт вакцинации будет находится в мобильном медицинском комплексе. Желающие привиться должны взять с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС.
Сергей СИЛАЕВ