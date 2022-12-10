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19:30, 9 декабря 2022 года В День Героев Отечества в Орле состоялся диалог учащихся с героями разных поколений Встреча прошла в техникуме путей сообщения.





9 декабря орловские студенты смогли встретиться с героями разных поколений. Диалог учащихся и гостей, которым есть что рассказать, состоялся техникуме путей сообщения.



Так, участник Великой Отечественной войны Абрам Миркин пожелал ребятам не поддаваться веяниям с запада и помнить то, ради чего сражались их деды и прадеды.



Интересно, что еще однигость, участник боевых действий в Сирии и выпускник техникума Андрей Кондратюк ровно год назад на подобном же мероприятии встретил свою вторую половину хореографа техникума Елизавету Семочкину. И сегодня в торжественной обстановке он сделал ей предложение руки и сердца.



Подробности скоро в нашем сюжете.





Екатерина Габова





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