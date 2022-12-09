Жители Северного района Орла пожаловались на тело лисы на тротуаре

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16:54, 9 декабря 2022 года
Жители Северного района Орла пожаловались на тело лисы на тротуареЖивотное после нашего сигнала убрали.
Орловцы, проживающие в Северном районе города, прислали 9 декабря в редакцию ГТРК "Орел" фото мертвого животного, которое, видимо, сбил автомобиль. Тело лисы пролежало на Раздольной несколько дней.
После этого сигнала мы обратились в мэрию. Нам пояснили, что информации о животном от местных жителей не поступало. Однако сегодня же рабочие очистили пешеходную дорожку.
- По подобным случаям мы рекомендуем обращаться в официальный аккаунт Администрации Орла в социальных сетях. А в случае, если человек не пользуется соцсетями, нужно сообщать в Единую дежурно-диспетчерскую службу, - обратились к орловцам в горадминистрации.
Телефон ЕДДС: 43 22 12.
Ольга СУПОНЕВА