В Орле полицейские рассказали прохожим о коррупции

Местным жителям раздали памятки о противоправном деянии.

В областной столице сотрудники УМВД провели профилактическое мероприятие в международный день борьбы с коррупцией. Орловцы узнали подробнее о коррупции и о том, куда обращаться в сулчае обнаружения преступления.



– Также полицейские и общественники обратили внимание граждан на то, что не только получение, но и дача взятки должностному лицу влечет за собой уголовную ответственность, - сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Столкнувшиеся с коррупцией могут обратиться в полицию по телефону 02 или 41-38-56.