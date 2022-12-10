В Орле полицейские рассказали прохожим о коррупции

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8:00, 10 декабря 2022 года
В Орле полицейские рассказали прохожим о коррупцииМестным жителям раздали памятки о противоправном деянии.
В областной столице сотрудники УМВД провели профилактическое мероприятие в международный день борьбы с коррупцией. Орловцы узнали подробнее о коррупции и о том, куда обращаться в сулчае обнаружения преступления.
– Также полицейские и общественники обратили внимание граждан на то, что не только получение, но и дача взятки должностному лицу влечет за собой уголовную ответственность, - сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
Столкнувшиеся с коррупцией могут обратиться в полицию по телефону 02 или 41-38-56.
Сергей СИЛАЕВ