Главная » Новости



17:15, 9 декабря 2022 года Стремление к помощи армии пронеслось через поколения орловцев В областном архиве завершилась выставка подлинных документов, рассказывающих, какой вклад Орловщина, на чьей территории не было боевых действий в Отечественную войну 1812 года, внесла в разгром армии Наполеона.





В Орловском областном архиве завершилась выставка подлинных документов, раскрывающих участие Орловщины в Отечественной войне 1812 года. На территории региона боевых действий не велось, поэтому население активно помогало армии. Орловское мещанство собирало и доставляло для Второй западной армии сухари и фуражное зерно. Также по всей губернии проводился сбор теплой одежды и обуви для русских солдат - 20 тысяч полушубков и 20 тысяч пар сапог.



По приказу Кутузова в Орле был организован госпиталь. Одна его часть находилась в здании, где сегодня располагается Исторический факультет ОГУ им. Тургенева. Отопление, освещение и ремонт палат осуществляло купечество губернии. Губернатор лично осматривал городские здания на предмет размещения в них госпиталя.





Эва Стасюлевич





Новости СМИ2